Moussa Sangare i sogni di gloria dell’assassino di Sharon Verzeni | da X Factor alle collaborazioni con i rapper

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Sognava di farsi un nome nel mondo della musica, invece il nome dida qualche ora è sulla bocca di tutti per un motivo ben diverso. Il 31enne ha infatti confessato l’omicidio di, la barista 33enne uccisa il mese scorso a Terno d’Isola. Da quando i Carabinieri hanno fermato, nato a Milano, originario di una famiglia della Costa d’Avorio e residente a Suisio, a pochi chilometri di distanza dal paese dell’omicidio, sul web sono spuntate vecchie foto e canzoni a cui aveva preso parte. Nel 2016, ad esempio, con il nome d’arte di Moses, aveva collaborato con Izi per il brano Scusa, il cui videoclip conta su YouTube oltre 14 milioni di visualizzazioni e che ora sta tornando in tendenza.