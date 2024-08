Lutto nel mondo del ciclismo per la morte del giovane Simone Roganti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 31 agosto 2024) Ildelè inper la tragica scomparsa ditalento di soli 21 anni, deceduto nella serata di ieri a seguito di un malore improvviso., promettente corridore della MG Kvis – Colors for Peace, si trovava nella sua abitazione a Spoltore, in provincia di Pescara, insieme ai genitori quando ha accusato un malessere. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, per ilciclista non c’è stato nulla da fare. Unaimprovvisa che lascia sgomenti L’interodelè sotto shock per quanto accaduto. Le cause del decesso dirimangono ancora da chiarire, mentre si cerca di comprendere cosa possa aver portato a una tragedia così improvvisa.