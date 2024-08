Luis Vuitton cup Luna Rossa batte American Magic

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 31 agosto 2024) Roma, 31 ago. (askanews) –inizia alla grande la terza giornata del round robin,ndonella regata rinviata ieri per assenza di vento. Dopo una partenza a rilento, l’imbarcazione italiana ha preso il via dal terzo giro, ha preceduto i rivali di 24 secondi e ora guida la classifica con due successi e zero sconfitte. Con questo successo,balza al comando della classifica della LouisCup con due vittorie e zero sconfitte.invece scivola in basso, con una sola vittoria e due sconfitte. La prossima sfida con Ineos Britannia (1 successo, 1 ko e una regata da disputare con Alinghi) rischia di essere un vero spareggio. L'articolocup,proviene da Ildenaro.it.