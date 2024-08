L' account Instagram che conosce tutti i look di Lewis Hamilton

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 31 agosto 2024) Questa è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile e moda di GQ Italia. Iscriviti qui per riceverla nella tua casella di posta. Quando penso alla Formula 1, la prima cosa che mi viene in mente sono le domeniche pomeriggio passate davanti alla TV a guardare il Gran Premio insieme a mio padre. Le vittorie della Ferrari, le sfide con la McLaren di Hakkinen e Coulthard e un senso di sicurezza per quello che almeno in quel momento sembrava uno sport semplice. Se una decina di anni fa il Gran Premio di Monaco poteva rappresentare il massimo dell’assurdo, con il suo circuito tra i palazzi della città e il tracciato a ridosso dell'acqua, Las Vegas ha alzato l’asticella con quell’effetto un po’ alla Blade Runner dato dalla sua Sfera che illumina la città e le centinaia di celebrities che affollano i paddock. La Formula 1 è cambiata così tanto da sembrare quasi un altro sport.