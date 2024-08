Kean abbraccia l’azzurro Il nuovo Moise convince E Spalletti punta su di lui

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Aveva mandato a seguirlo dal vivo dai suoi collaboratori, in maniera più o meno discreta. E seguendolo dalla tv contro l’Akademia Puskas il ctha avuto la conferma di quello che ormai gli frullava in testa da qualche settimana. Questomerita una nuova occasione, dopo le convocazioni che erano arrivate sotto la guida di Roberto Mancini che su di lui aveva primato forte e poi, piano piano, aveva allentato la presa, dopo le difficoltà di rendimento dell’attaccante arrivato in questa stagione dalla Juventus. In questo inizio di stagione il centravanti viola è stato quello più incisivo, che si è subito calato nella nuova realtà con una disponibilità a rimettersi in gioco per certi versi anche sorprendente.