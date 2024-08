Inter-Sampdoria Women 3-0 al 45? | partenza a razzo per le nerazzurre!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 31 agosto 2024) È da poco terminato il primo tempo di, gara valevole per la prima giornata di Serie A Femminile 2024-2025 (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questa prima frazione di gioco APPROCCIO PROPOSITIVO–pazzesca in campionato per l’, che chiude questo primo tempo contro lain vantaggio. Approcciano bene ledi mister Piovani, che dopo sei minuti vanno vicinissime al vantaggio quando Tampieri, estremo difensore delle blucerchiate, risponde ottimamente sulla conclusione di Cambiaghi. Per la rete non bisogna però attendere molto: al 16? arriva un’azione prolungata dell’dalla fascia destra fino alla sinistra, dove Tomaselli appoggia per Serturini in posizione centrale. L’attaccante controlla e libera il sinistro centrando la porta, con Tampieri che non può nulla per evitare l’1-0.