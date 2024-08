Inter Palacios | Sto vivendo un sogno non mi resta che dare il massimo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) “Avere come compagno Lautaro Martinez è un. La mia generazione in Argentina lo ammira“. Sono queste le prime parole di Tomasda giocatore dell‘. “Quando ho ricevuto la chiamata del club ero molto contento e anche orgoglioso. Stoun, ora non miche allenarmi eil. Sono un difensore grintoso, mi piace giocare con la palla. Da bambino ho iniziato come attaccante, ma crescendo, anche a causa della mia altezza e della tecnica, mi hanno spostato in difesa. Sono orgoglioso della posizione in cui gioco. Spero diil“. Infine, sugli obiettivi in Italia: “A livello personale, accumulare minuti e godermi questo splendido club. A livello di squadra, aiutare il gruppo per portare l’il più in alto possibile”, ha concluso.: “Stoun, non micheil” SportFace.