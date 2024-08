Inter-Cremonese Primavera 0-0 al 45? | tanto pressing zero gol

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 31 agosto 2024) È da poco terminato il primo tempo di, gara valevole per la terza giornata di campionato (segui QUI il nostro LIVE). Dopo i primi quarantacinque minuti il risultato è fermo sullo 0-0. PRIMO TEMPO – Nella cornice del Komani Youth Develpmente Centre, va in scena il primo tempo diche si chiude sul risultato di 0-0. Primo quarto d’ora di gioco passato a studiarsi a vicenda, con i ragazzi di Andrea Zanchetta che pressano alti e vogliono trovare subito la via del gol. Al 17? però si fa viva lacon Lordkipanidze che sfiora il gol con una conclusione violentissima. Dopo qualche minuto ci provano ancora i padroni di casa con Topalovic ma il tiro esce sbilenco dopo aver calibrato male la posizione del corpo.