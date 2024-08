Inferno in autostrada maxi-incidente in A23 | 7 veicoli coinvolti e 26 feriti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 31 agosto 2024) Sulla A23, nel tratto compreso tra Cremona e Carnia, si è registrato unin direzione dell’Austria che ha coinvolto ben 7r 36 persone.sull’A23: la situazione Ancora da chiarire le dinamiche dell’, ma il bilancio parla di 26: 3 in condizioni gravi, 3 trasportati nei pronto soccorso degli ospedali di Udine e di Tolmezzo in condizioni non preoccupanti e altri 20 medicati direttamente sul posto. Sul luogo dell’sono stati inviati dalla centrale operativa regionale Sores Fvg gli equipaggi disponibili per effettuare i soccorsi. La Croce rossa ha provveduto ad allestire a Gemona un’area di emergenza e sul posto sono sopraggiunti anche i vigili del fuoco, la Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia. L’è rimasta chiusa in direzione nord con una coda di circa 10 km.