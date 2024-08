Incidente choc in autostrada morti feriti e lunghe code

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 31 agosto 2024) Questa mattina, alle 9,55, i vigili del fuoco sono intervenuti sull’A1, all’altezza dell’uscita di Valmontone in direzione di Roma per un gravestradale in cui sono rimaste coinvolte tre autovetture e un Van. Una persona è morta, mentre altre tre sono rimaste ferite. Provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Roma per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto la polizia stradale. Come detto, il bilancio è drammatic. L’è avvenuto sull’A1, a pochi chilometri da Roma, subito dopo il casello di Valmontone intorno alle 9 e 45. Drammatica la scena che si sono trovati davanti i soccorritori. Per liberare le persone coinvolte dalle lamiere sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco che hanno estratto il cadavere di una persona, al momento non ancora identificata. “Ubriaco e drogato alla guida”.