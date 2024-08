Il Leeds United crea ulteriore confusione riguardo Liam Cooper

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 31 agosto 2024) Sito inglese: C’è ancoraper quanto riguarda la partenza didal. Il trentaduenne era una figura molto popolare tra i tifosi, con 284 presenze in tutte le competizioni dopo il suo arrivo nel 2014, aiutando il club a vincere il titolo di Championship e a tornare in Premier League nel 2020.è rimasto con i Whites dopo la loro retrocessione in Championship alla fine della stagione 2022/23 e ha giocato 19 volte in tutte le competizioni nella scorsa stagione. Tuttavia, il 19 volte nazionale scozzese non ha ottenuto il rinnovo del contratto ed è diventato free agent alla fine di luglio. Questo è ciò che ci hanno fatto credere, in ogni caso. Finora ilnon ha ancora fatto alcun annuncio ufficiale in merito alla partenza di, mentre recenti indiscrezioni affermano che un trasferimento all’Hull City sarebbe saltato.