Il calciomercato estivo della Roma 24-25

(Di sabato 31 agosto 2024) Si è conclusa anche questa sessione di, la prima di De Rossi come allenatore, e sicuramente sorprese e colpi di scena non sono mancate. Laha portato a Trigoria numerosi nuovi giocatori, i dettami dell’allenatore erano chiari, servono calciatori di gamba e bravi nell’uno contro uno, e a detta del mister, durante la conferenza stampa prima di Juventus-tali richieste sono state soddisfatte. Sicuramente si poteva fare qualcosa in più, le trattative saltate di Danso e Djalò non hanno permesso di concludere al 100% la squadra, ora la società giallorossa sarà costretta a pescare direttamente dal gruppo degli svincolati. I nomi più gettonati sono quello di Hermoso, ex centrale dell’Atletico Madrid, e ovviamente Hummels fresco di finale di Champions League giocata con il suo Borussia Dortmund.