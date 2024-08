Gp Monza | prima fila McLarenpole Norris

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 31 agosto 2024) 17.12 Alaè color 'papaya' McLaren con la pole di Lando. E ci sono 6 auto in meno di due decimi. Dopo Piastri, Russell precede le due Ferrari (Leclerc davanti a Sainz),quindi Hamilton: in totale, 186 millesimi. Dietro il gruppone, le due Red Bull, che però sono staccate di 7 decimi dal leader (e quindi di mezzo secondo da Hamilton). Verstappen (7° tempo) non dà mai l'idea di poter competere per le primissime file. Si fermano in Q2 Alonso e le due Alpine di Gasly e Ocon.