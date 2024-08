Gilmour is in town

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 31 agosto 2024) “Run Like Hell,is in”, così il Napoli sui suoi canali socia, X e Instagram, ha presentato il nuovo acquisto Billy, ex centrocampista del Brighton. Il centrocampista scozzese è stato l’ultimo botto di un pirotecnico mercato. De Laurentiis ha chiuso una sontuosa e dispendiosa campagna acquisti estiva. Al di là del pasticciaccio Osimhen, in attesa della chiusura del mercato arabo il 2 Settembre, gli azzurri incassano entrate di pregio: Buongiorno, Neres, McTominay, Lukaku esu tutti. Ora Antonio Conte ha tutte le frecce nel suo arco: la caccia alla zona Champions può partire. Discrive anche la Gazzetta dello Sport Così la rosea sul centrocampista scozzese ex Brighton: “Napoli si riscopre meta ambita, desiderata. È uno degli obiettivi dichiarati della nuova era Conte.