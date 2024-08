Finanza integrata | ricavi oltre 100 miliardi in UE entro il 2030

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 31 agosto 2024) Il mercato europeo dellasta crescendo a un ritmo a due cifre e sta diventando sempre più importante per banche, commercianti e altre piattaforme orientate al cliente. Tanto che,il, il mercato dellapotrebbe superare i 100di euro e rappresentare il 10-15% del bacino didel settore bancario. È quanto emerge da un report di McKinsey&Company sullo sviluppo della. Nel dettaglio, secondo le previsioni di McKinsey, iderivanti dalla(Ef) – la fornitura di prodotti finanziari da parte di enti non finanziari all’interno di loro offerte più ampie – potrebbero superare i 100di euro in Europala fine del decennio.