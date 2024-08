Cristian Totti vittima di insulti e accuse tutto per un video

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 31 agosto 2024) Lo scorso 25 agostoha fatto il suo esordio con la maglia dell’Olbia, nella partita di Coppa Italia contro l’Ilvamaddalena, il match è finito con un pareggio, 1 a 1, ma adesso molti parlano di questo incontro per ben altri motivi. Dagli spalti qualcuno ha fatto unal figlio di Francesco e Ilary Blasi e la clip è stata condivisa da diverse pagine sportive molto seguite, come Sport Italia Official e Roma News. Purtroppo sotto alin questione sono centinaia i commenti offensivi e lerivolte al 18enne. @wwwillo ##francesco? suono originale – willo Critiche,e attacchi a. Molti hanno accusatodi essere stato preso nell’Olbia solo perché figlio di Ilary e Francesco, altri invece lo hanno preso in giro facendo del bodyshaming.