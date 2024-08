Con Fitto la legislatura europea nasce nel segno del meglio dell’Italia Scrive Mauro

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 31 agosto 2024) Ho incontrato per la prima volta Raffaelenel 1999, in parlamento europeo. Eravamo appena stati eletti. Avevamo molto in comune: formazione culturale e valoriale con comuni radici Cristiano democratiche e addirittura il fatto che anche la famiglia di mio padre originasse dallo stesso paese, Maglie, in Puglia. Raffaele era allora il più giovane tra i parlamentari europei ma già uno di quelli con maggiore esperienza politica. Ma per me Raffaeleha sempre rappresentato soprattutto la politica come vocazione, vorrei dire come destino. Nel mio caso si è trattato di una parentesi pur lunghissima ma comunque di impegno civico ancorata alla tumultuosa storia italiana di quegli anni.