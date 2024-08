ClioMakeUp e il suo ex avvistati insieme i fan increduli al possibile ritorno di fiamma

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 31 agosto 2024)e il suo ex marito Claudio Midolo sono stati recentementea Parigi, una delle città più romantiche al mondo. La coppia, che ha trascorso diciotto anni, ha deciso di regalare alle loro due figlie, Grace Cloe e Joy Claire, un’esperienza di famiglia nella capitale francese. Le foto della loro vacanza, condivise da Claudio sul suo profilo Instagram, hanno immediatamente scatenato l’entusiasmo dei fan, molti dei quali hanno sperato in unditra i due. Perché si erano lasciatie l’ex marito Claudio La separazione die l’ex Claudio è stata ufficializzata solo poche settimane fa, ma i due hanno sempre mantenuto un atteggiamento di grande rispetto reciproco, soprattutto per il bene delle loro figlie.