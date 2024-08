Carabinieri indagano per una rapina e scoprono droga | due in manette

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) Ravenna, 31 agosto 2024 – Sono partite da unamessa a segno ai danni di un giovane, le indagini che hanno consentito aidella Compagnia di Ravenna di trarre in arresto due 30enni di origine tunisina. Nel corso di un un’operazione lampo condotta lo scorso martedì sera, i militari hanno rinvenuto e sequestrato tredici panetti di hashish da un etto cadauno e oltre un chilo di cocaina, per un valore complessivo di circa 180mila euro. Lo stupefacente, già suddiviso in sacchetti e buste, era pronto per invadere il mercato della riviera. Sottoposte inoltre a sequestro alcune bilance di precisione, macchine per il sottovuoto, nonché oltre 38mila euro ritenuti provento di spaccio. L’avvio delle indagini era avvenuto a seguito di unacommessa da due sconosciuti ai danni di un 27enne di origini albanesi, già noto alle forze di polizia.