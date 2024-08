Calciomercato chiude oggi le ultime news | Roma e Milan le più attive

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 31 agosto 2024) (Adnkronos) – Trattative frenetiche per leore di, con le squadre di Serie A alla ricerca del ‘colpo’ dell’ultima ora. Tra le piùsul mercato in queste frenetiche ore, trae rumors, ci sonoche hanno perfezionato lo scambio tra l’attaccante Tammy Abraham, già ao per le visite mediche, e il centrocampista Alexis Saelemaekers. Sfumata la pista Koné, ilcerca un rinforzo per il centrocampo: i rossoneri sperano di trovare in extremis un accordo con l’ex Juve Rabiot; ancora in forse la permanenza aello dell’algerino Ismael Bennacer che le sirene di mercato danno in trattative con l’Atletico Madrid. E’ sbarcato nella Capitale Manu Koné, il centrocampista francese del Borussia M’gladbach è il nuovo acquisto della