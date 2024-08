CALCIO Dilettanti Union Sammartinese una stagione ricca di novità Tecnici federali nella cantera e mental coach

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Al via la nuovaper l’presieduta da Samuela Navetta. La società biancorossa punta ad una evoluzione organizzativa e gestionale. Confermato Marco Sozzi quale direttore sportivo, nei quadri della società di San Martino in Strada è stato inserito Davide Reciputi, membro della Federazione Italiana Giuocopresso la Delegazione di Forlì, che ricoprirà la carica di direttore tecnico dopo diverse esperienze da allenatore. L’obiettivo che la società si prefigge è strutturare l’attività con un’ottica più professionistica e moderna. Coordinatore dell’attività non agonistica sarà il professor Giovanni Lepori.