Alluvione prosegue la rimozione dei rifiuti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024)e terre alluvionali, proseguono a Vaiano gli interventi per ladelle terre e deialluvionali ancora presenti in vari punti del territorio. Interventi, a cura di Alia, che erano partiti da via Fattori, nella zona della Briglia – colpita in modo particolare dall’– lo scorso 31 luglio per poi proseguire in via Borgonuovo e via dell’Argine. Mercoledì 4 settembre è già fissata la data per l’inizio delle operazioni diin piazza Donatori di Sangue, dove nel corso del mese di agosto sono state completate le indispensabili procedure di caratterizzazione, selezione e campionamento dei materiali. "Il cronoprogramma stabilito da Alia e condiviso con il Comune e la Regione va avanti regolarmente – sottolinea la sindaca Francesca Vivarelli – Ladei, segno ancora tangibile del dramma dell’, è per noi una priorità .