Virtus la voglia di Milos Joksimovic | Squadra giovane pronta a dare tutto

(Di venerdì 30 agosto 2024) La Stosa prosegue la preparazione precampionato al ritmo serrato di 2 sedute giornaliere, propedeutiche alla prima amichevole prevista per domenica prossima 1 settembre alle ore 19 al PalaPerucatti contro Pino Firenze. Lo staffsino ha deciso di spingere molto in queste prime fasi, con carichi di lavoro elevati per mettere più benzina possibile nel motore. Tutti i giocatori hanno risposto molto bene alle sollecitazioni anche se non sono mancati i primi problemi, tutti però slegati dal lavoro effettuato in palestra. Prima un virus influenzale ha costretto allo stop Bartoletti, mentre successivamente è stata la volta di Baldasseroni, out da lunedì a causa di febbre alta e mal di gola. Il giocatore fiorentino classe 2005 dovrebbe rientrare in gruppo solamente stamani per mettersi poi a disposizione di coach Evangelisti per lo scrimmage di domenica.