US Open 2024 debutto positivo per Sara Errani e Jasmine Paolini | Kato Wang ko in due set

(Di venerdì 30 agosto 2024)accedono al secondo turno del torneo di doppio degli US. Le due azzurre hanno ragione della copia asiatica composta dalla giapponese Miyue dalla cinese Yafan, che danno loro filo da torcere nella prima parte del primo set per poi calare alla distanza: è un 6-3 6-2 ottenuto in poco più di un’ora che permette alle due medagliate di Parigi di affrontare la francese Diane Parry e la britannica Harriet Dart. Le due azzurre ci mettono poco a trovare il break che le porta in vantaggio. Arriva nel quarto gioco, grazie ad un sapiente gioco di volo che permette alle campionesse olimpiche di volare sul 3-1 e servizio. Ma nel gioco successivoarriva su ogni palla a rete, mostrando una sensibilità non comune, ed è tutto da rifare.