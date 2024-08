Sinner su Kyrgios | Ognuno è libero di dire ciò che vuole Io dimentico abbastanza in fretta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 30 agosto 2024) Dopo il caso clostebol, Jannikha dovuto far fronte ai commenti dei suoi colleghi sulla vicenda. Alcuni più velenosi di altri, come quelli diche su X ha datosfogo ai suoi pensieri. In conferenza stampa dopo la vittoria su Michelsen allo Us Open, aè stato chiesto di commentare le parole die cosa farebbe se capitasse che a fine match ci fosse lui a intervistarlo (l’australiano adesso fa il commentatore televisivo in attesa di ritornare sul campo). Il tennista numero 1 al mondo ha riposto così: «Non lo so. Non voglio rispondere a quello che ha detto.diciò che. Non c’è problema. Se questo è il caso, vediamo. Sarà sicuramente diverso (ride). Non so cosa. Magari dico qualcosa ora e poi la reazione sarà un’altra. Sono semprerilassato. Sono una persona che dimentica le cosein».