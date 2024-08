Sharon Verzeni confessa ‘l’uomo in bicicletta’ | L’ho uccisa non so perché

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 30 agosto 2024) A un mese dai fatti sembra risolto il giallo dell’assassinio in mezzo a una strada di, a Terno d’Isola (Bergamo). “Ho avuto un raptus improvviso. Non so spiegaresia successo,vista e”. Così il 30 agosto hato il delitto Moussa Sangare, 31 anni. Cittadino italiano di una famiglia di immigrati della Costa d’Avorio, i carabinieri lo avevano fermato come sospetto omicida nelle ultime ore. Secondo quanto scrive l’Ansa, l’uomo, disoccupato, è nato a Milano e residente a Suisio, a pochi chilometri di distanza da Terno d’Isola. Alcune telecamere avevano ripreso la figura di Sangare mentre si allontanava in bici dal luogo del delitto nella notte fra il 29 e il 30 luglio.