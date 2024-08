Se non parliamo più del buco dell’ozono è perché abbiamo affrontato il problema

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di venerdì 30 agosto 2024) Di Antonio Scalari Che fine ha fatto il? C’è chi lo chiede per curiosità, ma c’è anche chi rivolge questa domanda con un misto di sarcasmo e malizia. Come per dire: non se ne parla piùera un’altra emergenza inventata, uno spauracchio allarmistico, una profezia catastrofista. Proprio come – è ciò che si sottintende – il cambiamento climatico. C’è poi chi confonde i due fenomeni, equivocando le loro relazioni. Ma c’è una risposta seria a quella domanda. Nonpiù del, o nemolto meno, per una buona ragione: quandoscoperto questononinfilato la testa sotto la sabbia, madato retta a chi ci metteva in guardia.