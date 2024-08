Rome ufficiale l’acquisto di Manu Koné

Leggi tutta la notizia su sportface

"La Roma è lieta di annunciarein prestito con obbligo di riscatto di. Il centrocampista, classe 2001, arriva dal Borussia Moenchengladbach, squadra in cui militava dal 2021. Nella sua carriera, inoltre, ha vestito la maglia del Tolosa. Con la Nazionale francese,ha partecipato ai Giochi Olimpici di Parigi2024, vincendo la medaglia d'argento. Fa parte, inoltre, della selezione maggiore. In giallorosso vestirà la maglia numero 17?. Questa la nota di questa sera del club giallorosso, che annunciadel centrocampista nell'ultimo giorno di calciomercato.