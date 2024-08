Robbio ladri devastano una casa ma rubano soltanto bigiotteria

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024)(Pavia), 30 agosto 2024 – Quando sono rientrati a, dopo una giornata di lavoro, non credevano ai loro occhi. Ogni stanza era stata messa a soqquadro ed era stata forzata la porta a finestra del bagno. Un danno morale e materiale considerevole quello compiuto daiche hanno avuto più di 12 ore a disposizione per mettere a segno il colpo. I proprietari di un’abitazione indipendente di via Risorgimento alla periferia di, infatti sono usciti attorno alle 8 per fare ritorno alle 20,30. In quel lasso di tempo i soliti ignoti, che forse avevano tenuto d’occhio le abitudini della famiglia, sono arrivati e, dopo aver scavalcato la recinzione, hanno forzato la porta a finestra del bagno per entrare all’interno. Hanno rovistato ovunque alla ricerca di oggetti preziosi, ma sono riusciti a trovaredellache hanno portato via.