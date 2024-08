Milan Abraham ora è ufficiale | indosserà la maglia numero 90

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024)o, 30 agosto 2024 –: ora è. I rossoneri hanno annunciato l'arrivo del centravanti 26enne inglese in prestito dalla Roma. Percorso inverso per Alexis Saelemaekers che giocherà la prossima stagione con i giallorossi. Atterrato questa mattina ao, Tammyha sostenuto le visite mediche di rito per poi firmare, nel pomeriggio, il contratto in via Aldo Rossi. Si tratterebbe di un prestito oneroso, da un milione e mezzo di euro. Secco, invece, quello relativo a Saelemaekers. “Acè lieto di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Tammydalla As Roma. L'attaccante ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2025”.