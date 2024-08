Matt Cardona | Sono di nuovo pronto per una Major

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 30 agosto 2024)è uno dei wrestler più popolari della scena indipendente. Dopo il suo licenziamento dalla WWE, avvenuto nel 2020, il fu Zack Ryder sì è reinventato in unpersonaggio molto popolare tanto da fare terra bruciata in qualsiasi federazione sia stato, meritandosi il soprannome, che lo accompagna ancora, di “Indie God“. Appellativo nato dopo il suo collezionare cinture, vinte in molti casi proprio nel main event e come stella dello show. Ma adesso forse qualche cosa sta cambiando nelle ambizioni di, con il wrestler di Long Islanddia guardare verso una, che sia WWE o AEW per il proseguimento di carriera. A parlarne è stato lui stesso al Barstool Sports’ ‘Rasslin’ con Brandon F. Walker, ecco un estratto: “Quandostato licenziato dalla WWE quattro anni fa il mio unico obiettivo non era ‘Cosa posso fare per ritornarci?’.