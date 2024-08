LIVE Atletica Golden Gala 2024 in DIRETTA | Diaz vince nel triplo Fabbri secondo nel peso Tamberi ora a 2 27

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.12 Primo tentativo che non va a buon fine a 2.27, non eccezionale l’esecuzione. L’Olimpico continua a sostenerlo. 22.10carica il pubblico, primo tentativo a 2.27 dopo il salto di Woo. 22.07 Partono i 5000 uomini. Questa la startlist: 1 BAREGA Selemon ETH 20 JAN 2000 12:43.02 12:51.60 10 4 5 2 BEKELE Telahun Haile ETH 13 MAY 1999 12:42.70 13:00.95 10 3 11 3 DIRIBA Boki ETH 25 FEB 2004 14:06.7 4 FOPPEN Mike NED 29 NOV 1996 13:05.66 13:08.60 3 29 30 5 GRIGGS Nicholas IRL 18 DEC 2004 13:13.07 13:13.07 6 HAY Hugo FRA 28 MAR 1997 13:02.62 13:26.71 70 7 KEJELCHA Yomif ETH 1 AUG 1997 12:38.95 12:38.95 13 2 1 8 KIPKORIR Nicholas KEN 29 SEP 1998 12:46.33 12:59.78 7 15 10 9 KROP Jacob KEN 4 JUN 2001 12:45.71 13:18.68 31 10 KWEMOI Ronald KEN 19 SEP 1995 13:02.56 13:02.56 6 19 8 11 LOBALU Dominic Lokinyomo SUI 16 AUG 1998 12:50.90 12:50.