L’intervento Il silenzio dei reticenti | il diritto all’informazione sovvertito per i cronisti di Domani e La7

(Di venerdì 30 agosto 2024) Riceviami e pubblichiamo Soltanto il 29 agosto, a distanza di oltre un anno e mezzo dai fatti oggetto di ipotesi di reato, sul quotidiano La Verità viene pubblicata la notizia di una presunta violenza di gruppo che sarebbe stata perpetrata da due giornalisti, Sara Giudice e Nello Trocchia, ai danni di una collega giornalista nel gennaio 2023. L’articolo dà conto della richiesta di archiviazione della Procura di Roma avverso la quale la querelante ha già presentato opposizione con udienza fissata al 10 dicembre prossimo. La notizia piomba nelassoluto di tutti gli altri giornali e fa rumore non soltanto per la notorietà dei presunti autori del reato. Ma anche per la cortina fumogena che ha celato, per oltre un anno, i fatti oggetto di indagine che soltanto a opera di un quotidiano che non appartiene all’area politica della sinistra, vengono rivelati.