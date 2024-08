Le rivelazioni bomba di Paolo Fox sull' oroscopo di oggi | amore e lavoro sotto i riflettori!

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 30 agosto 2024) LediFoxdi! Sei curioso di sapere cosa ti riservano le stelle per la fine di agosto? Ecco cosa ha previstoFox per il tuo segno zodiacale in! Le stelle non dormono mai e per alcuni di noi hanno in serbo delle piccoleche potrebbero fare la differenza. L'astrologoFox ci dà un assaggio di quello che l' universo ha pianificato per noi, ricordando che, seppur interessanti, le indicazioni sono pur sempre da interpretare con un pizzico di leggerezza e non vanno prese come verità assolute. Se fai parte del segno dell'Ariete, magari ti stai chiedendo perché l'atmosfera è un po' tesa in. Tranquillo, potrebbe essere solo una fase passeggera. E in ufficio? Tieniti pronto, perché settembre si preannuncia pieno di energia per la tua carriera.