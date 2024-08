Il rischio è davvero grande Tutti i limiti e le difficoltà dei caccia F-16 tanto desiderati dall’Ucraina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Washington, 30 agosto 2024 - La notizia dell’abbattimento di unF16 occidentale in dotazione alle forze ucraine, in dinamiche ancora in gran parte da chiarire, rilancia i dubbi sull’impiego dei jet nel campo di battaglia. Il Wall Street Journal rileva che iautorizzati dagli Stati Uniti per Kiev sono spesso di seconda mano, con decine di anni di volo alle spalle. A guidarli, inoltre, sono piloti ucraini che hanno unaesperienza nel condurre jet di fabbricazione sovietica, ma che per pilotare unamericano hanno dovuto frequentare un corso di addestramento accelerato e concentrato. TOPSHOT - Ukraine's President Volodymyr Zelensky speaks to media representatives while standing in front of a pair of F16 fighter jets during Ukrainian Air Forces Day at an undisclosed location on August 4, 2024.