(Di venerdì 30 agosto 2024) Ildi Son Heung-min, Son Woong-jung, allenatore di calcio, è statoto di “abusi nei confronti di giovani giocatori presso il suo centro di allenamento calcistico sudcoreano“. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Yonhap, “i pubblici ministeri hanno chiesto aldi Son e ad altri due allenatori del centro, la Son Academy, di pagare una multa” e anche di seguire “un programma di formazione per prevenire ulteriori abusi sui“. L’sarebbe arrivata da alcuni giovani giocatori e dai loro genitori, convinti che gli allenatori hanno “abusato fisicamente e verbalmente dei loro figli“. Già in precedenza il padre dell’attaccante del Tottenham era statoto di aver picchiato uno studente con l’asta della bandierina dell’angolo perché “era arrivato ultimo in una sfida“.