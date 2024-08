Idealista | prezzi case +21% in un anno Trentino Alto-Adige al top

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 30 agosto 2024) Milano, 30 ago. (askanews) – Idelle abitazioni usate in Italia hregistrato una leggera flessione dello 0,2% ad agosto rispetto al mese precedente, ma vedono una crescita sia su base annua (2,1%) che trimestrale (1,1%). E’ quanto emerge dall’ultimo indice dei valori immobiliari di. Attualmente, il prezzo medio delle abitazioni usate si attesta a 1.857 euro al metro quadro. Undici regioni hregistrato un incremento rispetto a luglio. I maggiori aumenti si sono verificati in Puglia (0,6%),, Abruzzo ed Emilia-Romagna (tutte a 0,5%) e Valle d’Aosta (0,3%). Al contrario, le regioni con i maggiori ribassi sono state Lazio e Campania, entrambe in calo dello 0,8%, seguite da Lombardia (-0,5%), Basilicata (-0,4%) e Umbria (-0,3%). Ilcontinua a detenere il record deipiù elevati per le abitazioni usate, con 3.