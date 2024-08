Firenze ultimi 10 giorni per visitare la grande mostra dedicata al mito di Orfeo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024), 30 agosto 2024 – Mancano solo 10alla chiusura della“L’incanto dinell'arte di ogni tempo, da Tiziano al contemporaneo” a Palazzo Medici Riccardi. Per l'occasione, sabato 7 settembre è prevista una serata speciale, pensata per omaggiare l'intramontabile figura diattraverso le sue molteplici interpretazioni artistiche. Curata da Sergio Risaliti e Valentina Zucchi, promossa dalla Città Metropolitana di, e organizzata da MUS.E, l’esposizione si concluderà domenica 8 settembre alle 19. Con oltre 60 opere in, tra dipinti, sculture, disegni, manoscritti, installazioni e film, l'esposizione offre un viaggio attraverso i secoli a partire dall’imponente gruppo marmoreo diche incanta Cerbero, realizzato da Baccio Bandinelli e situato nel cortile principale del palazzo.