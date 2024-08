Firenze torna il festival culturale multidisciplinare Copula Mundi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024), 30 agosto 2024 - Performance di arte, musica, danza, talk, workshop e laboratori: dal 5 all’8 settembre Lumen organizza ilVenti Venti Quattro. Gratuito e itinerante, nasce come evoluzione del“Icchè ci vah ci vole”, con l’obiettivo di creare uno spazio per l'espressione di tutte le realtà giovanili emergenti del territorio, proponendo al pubblico un modo alternativo di vivere la cultura e la città, ricco di sperimentazione e contaminazioni. Attraverso il coordinamento di artisti, performer e attività interattive, ilè un evento all'insegna della partecipazione sociale, fortemente legato al territorio: un nuovo scenario che possa portare nel futuro ad una visione differente di questi spazi, non come vuoti ma come aree ricche di potenziale e soprattutto di vita.