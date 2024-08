Eurovision 2025 | ecco dove si terrà

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ilvedrà Basilea come sede dell’Song Contest. L’ufficialità dell’assegnazione è stata comunicata questa mattina: “Dopo un’intensa selezione che ha ristretto la lista a Basilea e Ginevra, la terza città più popolosa della Svizzera è stata scelta per ospitare il 69°Song Contest.” Dopo la vittoria di Nemo con il brano ‘The Code’, la manifestazione si trasferisce in Svizzera e avrà luogo all’arena di St. Jakobshalle, situata a Münchenstein, vicino alla città di Basilea. Il sito dell’sottolinea che la decisione è stata influenzata dalla qualità delle strutture disponibili, delle infrastrutture locali e dalla capacità della città di accogliere migliaia di delegazioni, troupe, fan e giornalisti internazionali. Il gran finale è previsto per sabato 17 maggio, con le semifinali che si svolgeranno martedì 13 e giovedì 15 maggio.