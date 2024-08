Elly prepara l’autunno militante ma il suo campo largo non esiste più | la landinizzazione della Schlein

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 30 agosto 2024)è tornata da una lunga vacanza(e nessuno si è interrogato giustamente dove fosse, a differenza dell’allarme scatenato per due giorni assenza di Giorgia Meloni); la segretaria nazionale del Pd al primo dibattito pubblico ha lanciato la, “campagna di autunno” e ha svicolato abilmente sulla morte del “”. A lei non interessano i problemi dei partiti potenzialmente alleati ma solo, “battere Meloni”. E soprattutto ha completato la sua osmosi con Landini: ottobre, del resto, non sarà mai un mese banale per una (un)post-comunista. In trenta minuti ha nominato solo Meloni Ad Abbadia San Salvatore, in Toscana, dove il nonno materno nel dopoguerra difese i sindacalisti,, davanti a circa 250 persone, in mezz’ora ha parlato solo di Giorgia Meloni.