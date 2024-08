De Laurentiis twitta | Benvenuto Billy Gilmour è del Napoli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 30 agosto 2024) Deannuncia l’arrivo dicon il famoso tweet di. Il Brighton conferma il trasferimento dello scozzese in azzurro. Ilpiazza il colpo finale di mercato:è ufficialmente un nuovo giocatore azzurro. L’annuncio arriva direttamente dal presidente Aurelio Decon il suo ormai celebre tweet di. Deha scritto sul suo profilo Twitter: “” Con queste parole, il patron azzurro ha ufficializzato l’arrivo del talentuoso centrocampista scozzese, classe 2001. Anche il Brighton ha confermato il trasferimento sui propri canali social: “Possiamo confermare che il centrocampistaha completato il trasferimento definitivo al, per termini non divulgati. Grazie per i ricordi,!” Ilcompleta così il reparto di centrocampo, aggiungendoal connazionale Scott McTominay.