Da Courmayeur a Chamonix in 35 ore Laberenti trionfa anche sul Monte Bianco

(Di venerdì 30 agosto 2024) A distanza di meno di due mesi dalla vittoria di categoria nella Lavaredo Ultra Trail di 122 chilometri, lo scandianese Gaetanoha vinto in categoriala Tds, la gara di endurance trail di km 148,4 km per 9.556 metri di dislivello positivo, con partenza dae arrivo a. Tano, come è conosciuto ai più dopo i successi in altri difficili trail (uno per tutti il Tor des Géants), ha voluto per la prima volta cimentarsi in questa gara di importanza mondiale stravincendo nella sua categoria 65-69 anni, con 5 ore di vantaggio sul secondo e a ridosso del primo della categoria più giovane., nonostante i 68 anni, è arrivato 377° su quasi duemila partecipanti, di cui 763 sono stati gli atleti ritirati a testimonianza della durezza della gara.