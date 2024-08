Colpo Napoli ceduto in extremis Osimhen in Arabia Saudita

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 30 agosto 2024) L'ultimo gol di Vicotrper ilvale 80 milioni di euro. Ed è stato segnato quasi a tempo scaduto, anche se è vero che il mercato inha fissato il gong a ottobre e ci sarebbe stato margine per attendere ancora. Inutile sottolineare, però, come la cessione dell'attaccante nigeriano, eroe dello scudetto caduto rapidamente in disgrazia, sia la migliore notizia possibile per il club partenopeo che da due mesi conviveva con un separato in casa dallo stipendio pesantissimo. Alla finesi è lasciato convincere dai soldi dell'e in particolare dell'Al-Ahli. Alvanno 80 milioni di euro che sono molti meno rispetto alla clausola da 130 inserita al momento del rinnovo del contratto, nello scorso inverno, ma rappresentano comunque una cifra che copre almeno in parte l'oneroso primo mercato dell'era Conte.