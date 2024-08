Carrozza con bambino rotola nel fiume | la nonna di 70 anni si butta per salvarlo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 30 agosto 2024) Una tragedia che ha tenuto tutti con il fiato sospeso quella avvenuta a Bad Erlach, vicino a Vienna. I protagonisti sono unadi 70e il suo nipotino, nato da poco più di un anno, con cui stava passeggiando lungo le vie della città accompagnando il suo passeggino. Una semplice camminata trae nipote, niente di più strano o particolare, che ha rischiato però di trasformarsi presto in una tragedia. A impedirlo è stato l’ardore dell’anziana signora e il gesto d’amore che istintivamente l’ha spinta a sacrificarsi per salvare il suoda morte certa. Il passeggino finisce in acqua e lainterviene per salvare il nipote (Pixabay) – Notizie.comL’incidente è avvenuto lo scorso martedì. Erano circa le 16.30 quando, per godersi il sole del pomeriggio austriaco, la donna ha deciso di uscire con il nipote di soli 13 mesi.