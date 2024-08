Caffè al bar come riconoscere la qualità? Cinque segreti svelati dall’esperto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Napoli, 30 agosto 2024 -al bar, masi riconosce ladella tazzina? In un paesel’Italia che ne consuma “9,3 milioni al giorno”. Un numero che dimostra la passione degli italiani per l’espresso. A ricordarcelo è Mauro Illiano, avvocato e coffee&wine expert, tra i suoi ultimi libri “I 100delnapoletano”. Ilpiù buono d’Italia? “Non esiste un soloal top, questo è proprio bello trasmetterlomessaggio. Facendo un parallelismo con il vino, sarebbe del tutto sbagliato paragonare un Amarone a un Brunello. E non ha senso mettere a confronto un’Arabica con una Robusta, una tostatura chiara a una scura, un Brasile a un Perù. Ci sono eccellenze in tutte le regioni d’Italia. I rincari? Diciamo così: se il prezzo della tazzina aumenta in modo inopinato è un gran problema.