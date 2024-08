Brevi tregue a Gaza per combattere la poliomielite per centinaia di migliaia di bambini

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 30 agosto 2024) L’Organizzazione mondiale della Sanità ha annunciato che Israele ha acconsentito a delle pause limitate nei combattimenti nella Striscia per permettere all’Oms di supervisionare una campagna di vaccinazione contro laperdididopo che un bambino ha contratto la malattia, diventando il primo caso confermato in 25 anni nel territorio palestinese. Descritta come “pausa umanitaria” in diverse aree del territorio, la campagna di vaccinazione inizierà domenica e durerà tre giorni nel centro die sarà condotta insieme all’Unicef, all’Unrwa e a partner locali. Lo staff sanitario si sposterà poi nel sud della Striscia per un altro ciclo di tre giorni e dopo andrà a nord per l’ultima parte della campagna.