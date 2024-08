Atalanta con l’Inter torna Lookman tra i convocati Out Hien non c’è Kossounou

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 30 agosto 2024) Zingonia. Caso chiuso, stavolta sì, in maniera definitiva. Ademolaè stato convocato da Gian Piero Gasperini per Inter-dopo essereto a lavorare in gruppo già dalla seduta di mercoledì: si accomoderà con ogni probabilità in panchina, pronto poi a subentrare eventualmente nella ripresa. Più difficile che parta titolare, dopo aver lavorato a parte per 11 giorni. Nell’elenco dei 24 a disposizione per la sfida di San Siro si rivede anche capitan Rafael Toloi, alla prima convocazione della stagione, come anche per i due nuovi acquisti, o meglio, due dei nuovi acquisti della settimana: Juan Cuadrado e Rui Patricio. Odilon, invece, essendo arrivato soltanto mercoledì e avendo svolto una sola seduta, non si è aggregato al gruppo.