Assunta cuore ascolano Legnante a caccia di medaglie pesanti | | Fiduciosa e ottimista

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ha ottenuto due ori e due argenti alle Paralimpiadi, per sei volte è salita sul gradino più alto del podio ai Mondiali paralimpici, vanta tre titoli europei e tanti trionfi a livello nazionale anche tra i normodotati. E’ clamoroso il palmares della pesista e discobola, 46enne di Frattamaggiore che per quasi quindici anni ha vissuto nel Piceno, tanto da considerarsi un’ascolana d’adozione, prima di trasferirsi, qualche anno fa, a Civitanova. L’atleta, dopo i due argenti di Tokyo 2020, è partita ieri per Parigi, dove parteciperà alle Paralimpiadi per andare adell’oro sia nel lancio del disco (sarà in campo il 3 settembre) che nel getto del peso (il 6 settembre). Anche gli ascolani, che sono sempre rimasti affezionati a lei, ribattezzandola ‘Cannoncino’ per la straordinaria forza delle sue braccia, la sosterranno davanti alla tv.