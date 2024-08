Verso Napoli-Parma la seconda parte della conferenza di Conte

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 29 agosto 2024), di seguito lastampa di Antonio. S’è visto un altro atteggiamento, un’altra ferocia, un’altra solidità.“Quando c’è una ricostruzione, la prima cosa che dissi e che avevamo subito 48 gol, così non vai da nessuna. Si ridalle fondamenta, alcune situazioni, come solidità, erano state perse, anche per i tanti cambi di allenatori, qualcosa si può perdere, ognuno porta le sue idee. I calciatori lo sanno che essere solidi, composti, è il presupposto per vincere. Noi lavoriamo sotto tutti gli aspetti, la ferocia nella sofferenza è quello che si era perso. Nella difficoltà non erano abituati a soffrire, stiamo cercando di proporre situazioni in cui c’è da soffrire, compattarsi, aiutare, ritrovare quello spirito di squadra che è fondamentale”.